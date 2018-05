DGAP-DD: Fresenius SE & Co. KGaA deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.05.2018 / 16:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Mats Nachname(n): Henriksson 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fresenius SE & Co. KGaA b) LEI XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005785604 b) Art des Geschäfts Ausübung von Optionen auf Fresenius-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf der Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 67,98 EUR 32970,30 EUR 67,98 EUR 25764,42 EUR 68,00 EUR 12580,00 EUR 68,00 EUR 952,00 EUR 68,00 EUR 8092,00 EUR 68,00 EUR 2176,00 EUR 68,00 EUR 10472,00 EUR 68,00 EUR 14552,00 EUR 68,02 EUR 7006,06 EUR 68,02 EUR 8570,52 EUR 68,02 EUR 8774,58 EUR 68,02 EUR 13263,90 EUR 68,00 EUR 16864,00 EUR 68,02 EUR 17277,08 EUR 68,02 EUR 22310,56 EUR 68,04 EUR 21092,40 EUR 68,02 EUR 15100,44 EUR 68,02 EUR 23398,88 EUR 68,02 EUR 2312,68 EUR 68,02 EUR 6665,96 EUR 68,24 EUR 14398,64 EUR 68,24 EUR 16036,40 EUR 68,24 EUR 1706,00 EUR 68,24 EUR 19653,12 EUR 68,26 EUR 1160,42 EUR 68,26 EUR 955,64 EUR 68,26 EUR 546,08 EUR 68,26 EUR 4914,72 EUR 68,26 EUR 4163,86 EUR 68,26 EUR 6689,48 EUR 68,26 EUR 68,26 EUR 68,26 EUR 16587,18 EUR 68,28 EUR 14611,92 EUR 68,26 EUR 15836,32 EUR 68,26 EUR 23003,62 EUR 68,28 EUR 20620,56 EUR 68,30 EUR 16187,10 EUR 68,32 EUR 8471,68 EUR 68,32 EUR 8061,76 EUR 68,34 EUR 10592,70 EUR 68,34 EUR 4715,46 EUR 68,36 EUR 11621,20 EUR 68,36 EUR 5537,16 EUR 68,26 EUR 26689,66 EUR 68,26 EUR 18976,28 EUR 68,26 EUR 16518,92 EUR 68,28 EUR 9900,60 EUR 68,28 EUR 28814,16 EUR 68,28 EUR 15021,60 EUR 68,28 EUR 15977,52 EUR 68,28 EUR 4711,32 EUR 68,30 EUR 15982,20 EUR 68,32 EUR 16601,76 EUR 68,34 EUR 273,36 EUR 68,34 EUR 17153,34 EUR 68,36 EUR 20371,28 EUR 68,34 EUR 2118,54 EUR 68,24 EUR 17060,00 EUR 68,24 EUR 44219,52 EUR 68,24 EUR 9417,12 EUR 68,26 EUR 11672,46 EUR 68,02 EUR 14556,28 EUR 68,02 EUR 10951,22 EUR 68,04 EUR 41504,40 EUR 68,04 EUR 15172,92 EUR 68,06 EUR 24365,48 EUR 68,06 EUR 33349,40 EUR 68,08 EUR 10484,32 EUR 68,08 EUR 15045,68 EUR 68,10 EUR 5379,90 EUR 68,10 EUR 23290,20 EUR 68,12 EUR 23228,92 EUR 68,12 EUR 20912,84 EUR 68,10 EUR 681,00 EUR 68,10 EUR 17025,00 EUR 68,16 EUR 14995,20 EUR 68,18 EUR 16908,64 EUR 68,22 EUR 15895,26 EUR 68,22 EUR 16509,24 EUR 68,24 EUR 20403,76 EUR 68,24 EUR 15149,28 EUR 68,26 EUR 15426,76 EUR 68,28 EUR 10105,44 EUR 68,28 EUR 1570,44 EUR 68,28 EUR 4438,20 EUR 68,30 EUR 15572,40 EUR 68,12 EUR 44209,88 EUR 68,12 EUR 749,32 EUR 68,12 EUR 20027,28 EUR 68,14 EUR 20918,98 EUR 68,14 EUR 3883,98 EUR 68,14 EUR 17239,42 EUR 68,16 EUR 14995,20 EUR 68,14 EUR 21395,96 EUR 68,16 EUR 19425,60 EUR 68,14 EUR 15604,06 EUR 68,14 EUR 17443,84 EUR 68,16 EUR 19289,28 EUR 68,18 EUR 19158,58 EUR 68,20 EUR 19300,60 EUR 68,20 EUR 4023,80 EUR 68,20 EUR 10980,20 EUR 68,22 EUR 17532,54 EUR 68,18 EUR 10908,80 EUR 68,18 EUR 4908,96 EUR 68,20 EUR 22437,80 EUR 68,18 EUR 15954,12 EUR 68,18 EUR 16840,46 EUR 68,20 EUR 2932,60 EUR 68,20 EUR 14799,40 EUR 68,22 EUR 26060,04 EUR 68,24 EUR 7301,68 EUR 68,24 EUR 7642,88 EUR 68,22 EUR 3001,68 EUR 68,22 EUR 818,64 EUR 68,22 EUR 1023,30 EUR 68,22 EUR 25446,06 EUR 68,22 EUR 15076,62 EUR 68,24 EUR 13989,20 EUR 68,24 EUR 14739,84 EUR 68,22 EUR 14599,08 EUR 68,22 EUR 2114,82 EUR 68,22 EUR 4570,74 EUR 68,22 EUR 9823,68 EUR 68,24 EUR 16445,84 EUR 67,92 EUR 14263,20 EUR 67,92 EUR 2241,36 EUR 67,96 EUR 12572,60 EUR 67,94 EUR 4484,04 EUR 67,94 EUR 31592,10 EUR 67,96 EUR 41727,44 EUR 67,96 EUR 18009,40 EUR 67,96 EUR 17533,68 EUR 67,98 EUR 44798,82 EUR 68,00 EUR 41548,00 EUR 68,00 EUR 20196,00 EUR 68,00 EUR 15844,00 EUR 68,00 EUR 680,00 EUR 67,98 EUR 21209,76 EUR 68,00 EUR 16932,00 EUR 67,88 EUR 1221,84 EUR 67,88 EUR 13779,64 EUR 67,88 EUR 15069,36 EUR 67,90 EUR 20641,60 EUR 67,90 EUR 17450,30 EUR 67,94 EUR 23303,42 EUR 67,98 EUR 15907,32 EUR 67,98 EUR 23385,12 EUR 68,00 EUR 1904,00 EUR 68,00 EUR 24820,00 EUR 67,82 EUR 17226,28 EUR 67,82 EUR 22244,96 EUR 67,92 EUR 19900,56 EUR 67,92 EUR 15485,76 EUR 67,92 EUR 15553,68 EUR 67,94 EUR 3125,24 EUR 67,94 EUR 16373,54 EUR 67,96 EUR 10873,60 EUR 67,96 EUR 28135,44 EUR 67,96 EUR 5029,04 EUR 67,96 EUR 9174,60 EUR 67,96 EUR 13795,88 EUR 67,96 EUR 3533,92 EUR 67,96 EUR 23038,44 EUR 67,96 EUR 55183,52 EUR 67,94 EUR 29825,66 EUR 67,92 EUR 67987,92 EUR 67,94 EUR 94640,42 EUR 67,94 EUR 16373,54 EUR 67,94 EUR 15286,50 EUR 67,94 EUR 16237,66 EUR 67,96 EUR 18417,16 EUR 67,98 EUR 13799,94 EUR 67,98 EUR 32426,46 EUR 67,98 EUR 17810,76 EUR 67,98 EUR 47586,00 EUR 68,00 EUR 1700,00 EUR 68,00 EUR 10948,00 EUR 68,00 EUR 16660,00 EUR 68,00 EUR 26520,00 EUR 68,00 EUR 28016,00 EUR 68,00 EUR 816,00 EUR 68,00 EUR 1768,00 EUR 68,00 EUR 16660,00 EUR 68,00 EUR 12580,00 EUR 68,00 EUR 2516,00 EUR 68,00 EUR 15300,00 EUR 68,02 EUR 59109,38 EUR 68,02 EUR 28228,30 EUR 68,00 EUR 5032,00 EUR 68,00 EUR 10948,00 EUR 67,98 EUR 25084,62 EUR 67,96 EUR 75435,60 EUR 67,98 EUR 14683,68 EUR 67,98 EUR 16315,20 EUR 67,94 EUR 22352,26 EUR 67,94 EUR 17460,58 EUR 67,94 EUR 6929,88 EUR 67,94 EUR 13452,12 EUR 67,94 EUR 6046,66 EUR 67,94 EUR 14335,34 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 68,07 EUR 3267430,74 e) Datum des Geschäfts 2018-05-22; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 23.05.2018 Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 42755 23.05.2018

ISIN DE0005785604 DE000A2DANS3

AXC0242 2018-05-23/16:41