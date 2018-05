Euro und europäische Indizes fallen nach schwachen EMI-Werten aus Europa EU-EMIs auf Niveaus, die seit Februar 2017 nicht mehr zu sehen waren DE30 könnte nach der Rallye eine Evening-Star-Umkehrformation ausbilden

Zusammenfassung:Goldlöckchen-Periode - das ist ein bekannter Begriff für Anleger. Es schien eine doppelte Rallye in Europa zu rechtfertigen oder zumindest als gute Ausrede zu dienen, sowohl bei Anleihen als auch zugleich bei Aktien. Könnte es jetzt auf eine abrupte Weise enden? Ein Anstieg der Ölpreise bedeutet ein Risiko der Kosteninflation und ein Anstieg der populistischen Kräfte in ganz Europa (kürzlich in Italien) belebt das Risiko einer Abspaltung. Aber zumindest hatten die Märkte ein solides Wirtschaftswachstum, auf das man sich verlassen konnte, nicht wahr? Nun, die neuesten Daten beweisen genau das Gegenteil. EURUSD: Weiteres Abwärtspotenzial? Beginnen wir mit der fundamentalen Perspektive: Nach der atemberaubenden Erholung 2017, die auch zu einer Aufwertung des EUR führte, war eine gewisse Abkühlungsphase gerechtfertigt. Doch die Einkaufsmanagerindizes fallen immer weiter. Beim verarbeitenden Gewerbe ist es bereits das fünfte Mal in Folge (niedrigster Stand seit Januar 2017) ...

