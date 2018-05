I N F O R M A T I O N

Neue Implenia Datenschutzerklärung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der vertrauliche Umgang mit Ihren Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Mit dieser Verordnung werden die Gesetze zum Datenschutz in Europa vereinheitlicht und die Vorschriften bezüglich der Frage präzisiert, wie Unternehmen ihre Datenverarbeitungsprozesse transparent beschreiben sollen.



Sie haben sich bei uns für den Erhalt von Informationen über die Implenia AG ("Implenia") eingeschrieben. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen Informationen über unsere Gruppe aus erster Hand zusenden dürfen. In diesem Zusammenhang erheben wir personenbezogenen Daten über Sie. Zu den personenbezogenen Daten, die wir über Sie sammeln, gehören etwa Name, E-Mail-Adresse, Firma, Funktionsbezeichnung, Telefonnummer oder Adresse. Diese Daten benutzen wir für unsere Kommunikation mit Ihnen, sei dies für den Versand von Medienmitteilungen oder die Einladung zu Veranstaltungen wie unsere Medienkonferenzen. Wir halten uns dabei strikt an die Bestimmungen des Schweizer Datenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union.



Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich von unserem News-Service abzumelden. Sie finden den entsprechenden Link am Ende dieser Mitteilung. Ebenfalls bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich an unsere Medienstelle zu wenden: Medienstelle Implenia, +41 58 474 74 77, communication@implenia.com.



Falls Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz bei Implenia haben, können Sie auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren (datenschutz@implenia.com). Weitere Informationen finden Sie zudem auf unserer Website www.implenia.com (http://www.implenia.com).





