Neue Befürchtungen im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in die Flucht getrieben. US-Präsident Donald Trump ist unzufrieden mit den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen unzufrieden. Der Dax rutscht ab um deutlich über 1,5 Prozent und fällt unter 13.000 Punkte zurück. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Donnerstag 24.05.2018 sehen sie im Video.