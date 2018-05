Frankfurt am Main (ots) -



Wichtige Zahlen und Daten aus der Kunststofferzeugung sowie nähere Einblicke in die Projekte und Initiativen von PlasticsEurope Deutschland liefert jetzt der aktuelle Geschäftsbericht des Verbandes. Gewohnt informativ, bilderstark und komprimiert kommt der Report daher. Im Mittelpunkt stehen Themen wie die wirtschaftliche Situation der Branche, die Zusammenarbeit mit den Wertschöpfungsketten auf nationaler und europäischer Ebene, aktuelle Herausforderungen wie die EU-Kunststoffstrategie und die Meeresmüll-Problematik sowie soziales Engagement im Rahmen des Sportsponsorings und bei Bildungsprojekten.



Der Geschäftsbericht zeigt eine wachstums- und zukunftsorientierte Branche, die gemeinsam mit Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit daran mitwirkt, Beiträge und Lösungen zu Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zu schaffen. Dazu passen die im Bericht vorgestellten Zahlen zum Verpackungsbereich, mit 35 Prozent wichtigstes Einsatzgebiet von Kunststoffen in Deutschland: Würde man demnach Verpackungen aus Kunststoff durch solche aus anderen Materialien ersetzen, wäre der Energieverbrauch 2,2-mal höher und es würden 2,7-mal so viel Treibhausgase ausgestoßen. Nicht nur dieses Beispiel aus dem Geschäftsbericht 2017 zeigt: Kunststoff ist sehr oft Teil der Lösung und trägt auf vielfältige Weise dazu bei, Rohstoffe und Energie zu schonen.



Der Geschäftsbericht 2017 ist online unter www.plasticseurope.de verfügbar.



Pressekontakt: PlasticsEurope Deutschland e. V. Sven Weihe Telefon: +49 (0) 69 2556-1307 sven.weihe@plasticseurope.org