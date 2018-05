Man kann es drehen und wenden wie man will: Geht es um die Perspektiven des russischen Gasmonopolisten Gazprom an der Börse, helfen fundamentale Betrachtungen in der Regel nicht weiter. Denn in der Aktie steckt viel zu viel auch politisches Kräftemessen. Wobei das Unternehmen derzeit gleich an zwei Fronten aktiv sein muss. Zum einen geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...