Die am Vortag kaum bewegten Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vom Interesse der Anleger an vergleichsweise sicheren Anlageformen profitiert. Nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls zur letzten US-Notenbanksitzung fielen die Gewinne überwiegend noch etwas höher aus als zu Handelsbeginn.Zweijährige Anleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...