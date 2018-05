Die Wall Street hat am Mittwoch nach Veröffentlichung des Protokolls zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed ihre Verluste abgeschüttelt und ins Plus gedreht. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsende 0,21 Prozent höher bei 24 886,81 Punkten. Am Vortag hatte er noch unter Gewinnmitnahmen gelitten und war klar unter die jüngst wieder geknackte 25 000-Punkte-Marke gerutscht.

Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es zur Wochenmitte letztlich um 0,32 Prozent auf 2733,29 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann sogar 0,87 Prozent auf 6953,63 Punkte./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

