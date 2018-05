Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Makeblock gab heute bekannt, dass seine STEAM-Lernspielprodukte der mBot-Reihe die Akkreditierung von Kokoa, der finnischen Agentur für Bildungsstandard, erhalten haben. Damit ist Makeblock das erste chinesische Unternehmen für Lernrobotik, das je von Kokoa akkreditiert wurde. Kokoa ist auch Bestandteil des offiziellen Bildungsprogramms der finnischen Nationalen Agentur für Bildung und Gewinner des BETT Asia Innovation Awards 2018 für seine Bewertungsmethodik.



Marika Kukkasniemi, CEO von Kokoa, erklärte: "Kokoa Standard ist ein wissenschaftsbasiertes Qualitätszertifikat und hat das Ziel, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Lernlösungen zu helfen. Grundlagen des Zertifikats, das zusammen mit Hochschulforschern aus Finnland entwickelt wurde, sind Lernpsychologie und ein motivierendes Lernmodell. Wir haben die programmierbaren Roboter der mBot-Reihe vor dem Hintergrund der britischen Lehrpläne getestet, um festzustellen, ob sie effektiv auf deren Lernziele, pädagogische Methoden und Lerneinsätze abgestimmt sind. Laut des 60-seitigen Bewertungsberichts von Kokoa steht die mBot-Reihe für hohe Bildungsqualität und eine nachweislich effektive Förderung des Lernens, wobei deren pädagogische Herangehensweise 98 von 100 Punkten erreichen konnte."



1. Makeblock stellt eine sinnvolle Methode dar, um Konstruktion und Programmierung mit einem modifizierbaren Roboter zu üben.



2. Der Roboter kann auf verschiedene Art instruiert werden und ist mit einer Reihe unterschiedlicher Anwendungen ausgestattet. Es ist immer die richtige Schwierigkeitsstufe vorhanden, ob man Anfänger oder Fortgeschrittener im Programmieren ist.



3. Für Makeblock-Roboter gibt es eine große Auswahl verschiedener Lernmaterialien, beispielsweise Unterrichtspläne und Projektarbeiten.



4. mBot und mBot Ranger sind vielseitig einsetzbare und robuste Roboter, die für reinen Spielspaß oder zur Gestaltung ehrgeiziger Werke eingesetzt werden können.



Finnland hat weltweit ein ausgezeichnetes Renommee als Land für Bildung. Das finnische Bildungssystem rangiert regelmäßig seit Beginn dieses Jahrhunderts auf den Spitzenplätzen in Bildungsrankings, etwas im Global Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums und im Better Life Index der OECD. Finnland gilt weithin als herausragendes Modell für allgemeinbildende Schulen und STEAM-Ausbildung in aller Welt. Im finnischen Bildungssystem vertritt man die Ansicht, dass Kinder am besten durch das Spielen lernen. Pädagogen betonen ihren Respekt für die Individualität jedes Kindes und die Entwicklung lebenslanger Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten. Als Bildungsstandard-Zertifizierungsagentur für finnische und internationale Bildungs- und Lernprodukte ist Kokoa eine der Antriebskräfte für die weltweite Förderung der STEAM-Bildung und stellt professionelle Bewertungen von Bildungsprodukten in diesem Bereich zur Verfügung. Für chinesische Institutionen und Projekte bedeutet die Anerkennung durch Kokoa mehr als lediglich ein Zertifikat, denn sie wird als Eintrittskarte in den globalen Bildungsmarkt betrachtet.



Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock, sagte: "Seit der ursprünglichen Markteinführung 2015 begeistert die mBot-Reihe Millionen von Nutzern auf dem gesamten Globus. Pädagogen aus über zehn Ländern verfassten und veröffentlichten 33 Lehrpläne für mBot in zehn Sprachen, zum Beispiel in Chinesisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Diese Kokoa-Zertifizierung spiegelt nicht nur erneut die tiefe Einbettung von Makeblock in einem weltweit führenden STEAM-Bildungssystem wider, sondern sie stellt auch eine erfolgreiche Fallstudie für Wachstum, Wandel und Globalisierung in der chinesischen Bildungsbranche dar. Diese Anerkennung erfüllt uns bei Makeblock mit großem Stolz und sie ermutigt uns, eine breitere globale Marktpräsenz mit unseren innovativen STEAM-Produkten zu erreichen."



Informationen zu Makeblock



Makeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter von STEAM-Lernlösungen. Makeblock ist auf die STEAM-Lern- und Unterhaltungsmärkte für Schulen, Bildungseinrichtungen und Familien ausgerichtet und bietet nicht nur die umfassendsten Hardware-, Software- und Inhaltslösungen, sondern auch erstklassige Robotik-Wettbewerbe mit dem Ziel, eine tiefgreifende Integration von Technologie und Bildung zu erreichen. Um mehr darüber zu erfahren, folgen Sie uns unter @Makeblock auf Facebook (https://www.facebook.com/Makeblock/) oder auf Twitter (http://www.twitter.com/makeblock) oder besuchen Sie www.makeblock.com.



