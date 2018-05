Europäisches Parlament KMU-Verbände machen sich mit GCEL auf den Weg, die KMU der Welt zu digitalisieren Das Ziel: Steigerung des BIP der Welt um 17% und Schaffung von 300 Mio. Arbeitsplätzen

GCEL, INSME, BVMW und CONFAPI haben im Parlament der Europäischen Union eine strategische Vereinbarung geschlossen, in der sie übereinkommen, die digitale Wirtschafts-Plattform (Digital Economy Platform, DEP) mithilfe des HumaWealth-Programms der GCEL bereitzustellen, das den B2B-Markt, der ein Volumen von 140 Billionen US-Dollar aufweist, digitalisiert. Diese Vereinbarungen werden die Empfehlungen der neu veröffentlichten G20-Nationen-Fallstudie umsetzen, die den Fahrplan für die Senkung der Kosten im inländischen und internationalen Handel um 3,7 Billionen US-Dollar, die Steigerung des Handels um 7,7 Billionen US-Dollar, die Einrichtung eines KMU-Fonds in Höhe von 1 Billion US-Dollar und die Schaffung von 300 Mio. Arbeitsplätzen im produzierende Gewerbe, in der Landwirtschaft und im Dienstleistungssektor bis 2030 aufstellen.

