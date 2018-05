"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Bamf-Skandal:

"Der sozialdemokratische Bremer Innensenator ... spricht davon, dass "unser Vertrauen in diese Behörde schwer erschüttert" sei. Als diese noch Anerkennungsquoten ... produzierte, die kaum ein anderes Land erreichte, war das Vertrauen offenbar grenzenlos. Bis zur Aufdeckung des Skandals passte die Positivbilanz des "Ankunftszentrums" perfekt in das rot-grüne Willkommensmilieu Bremens. ... Aus vielerlei Gründen ... ist die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber immer noch eher die Ausnahme als die Regel. Die konsequente Rückführung aber gehört(e) zu Merkels "Wir-schaffen-das"-Plan. Ein anhaltendes Versagen auf diesem Feld würde nicht nur die Akzeptanz des Asylrechts gefährden .... In der Migrationspolitik entscheidet sich auch das Schicksal der "Volksparteien", was die SPD nicht nur in Bremen zu spüren bekommt."/be/DP/he

