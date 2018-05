(10:00 DE/Deutsche Telekom AG, PK Kapitalmarkttag, Bonn) === 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen *** 08:00 DE/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,3% gg Vj 1. Veröff.: +2,3% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 108 zuvor: 109 *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, PK Kapitalmarkttag, Bonn *** 10:00 EU/EZB, PK zum Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV, Kassel 10:00 DE/OHB SE, HV, Bremen 10:15 GB/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Bank of England, London 10:30 DE/Indus Holding AG, HV, Köln 11:00 DE/Salzgitter AG, HV, Braunschweig 11:00 DE/United Internet AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, BI-PK, Frankfurt *** 13:00 CN/Bundeskanzlerin Merkel, Besuch in China (bis 25.5.), Peking *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 26. April *** 14:00 DE/Deutsche Telekom AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung der neuen mittelfristigen Strategie und des finanziellen Ausblicks (bis 25.5.), Bonn *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: +0,7 Punkte zuvor: +1,0 Punkte *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 16:35 US/Fed, gemeinsame Konferenz der Dallas- und der Atlanta- Fed, u.a. Reden der Präsidenten Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) und Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC), Dallas ===

