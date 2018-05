Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank will ihre strategische Ausrichtung sowie Digitalisierungs- und Innovationsthemen künftig im Aufsichtsrat enger begleiten: Das Kontrollgremium plant zwei neue Ausschüsse zu gründen, einen Strategie-Ausschuss sowie einen Innovations- und Technologieausschuss, wie das Handelsblatt aus Finanzkreisen erfuhr. Die Bank kommentierte das nicht. Für die Leitung des Strategie-Ausschusses soll der frühere Merrill-Lynch-Chef John Thain vorgeschlagen werden, für den Innovationsausschuss die frühere UBS-Managerin Michele Trogni. Beide müssen erst noch von der Hauptversammlung am Donnerstag gewählt werden. (Handelsblatt S. 27)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank wird auf ihrer Hauptversammlung an diesem Donnerstag erneut Kürzungen verkünden. Weitere 10.000 Stellen werden wohl gestrichen, das Investmentbanking soll stark verkleinert werden. (SZ S. 15/FAZ S. 17)

VOLKSWAGEN - Seat will in Südamerika und Nordafrika wachsen. Der Chef der spanischen VW-Tochter Seat, Luca de Meo, peilt mit neuen Modellen nun auch neue Absatzmärkte an. "Wir schauen uns Latein- und Südamerika an, wo der VW-Konzern bislang kaum vertreten ist und wo wir als spanische Marke einen Vorteil haben", sagte de Meo dem Handelsblatt, "zudem wollen wir den nordafrikanischen Markt angehen, der von Spanien nur eine Flugstunde entfernt ist". (Handelsblatt S. 22)

DEUTSCHE POST - Mit Verbraucherinformationen, wie sie von der Deutschen Post gesammelt und an Parteien verkauft worden sind, ist es nach Einschätzung der Bundesregierung möglich, Rückschlüsse auf die Identität Einzelner zu ziehen. "Daten, die individuell vermeintlich anonym sind, können durch eine Verknüpfung mit anderen ebenfalls harmlos wirkenden Daten plötzlich doch wieder Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen", zitiert das das Bundesinnenministeriums die Datenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen. "Die Bundesregierung teilt diese Auffassung", heißt es ergänzend in dem Schreiben das den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Südwest Presse und Märkische Oderzeitung) vorliegt. Nach Angaben der Post seien ausschließlich anonymisierte Daten verwendet worden. (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

ADIDAS - Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted will Ladenbesitzern wie nie zuvor in deren Geschäft hineinreden, um seinen eigenen Konzerngewinn zu steigern. Die Kaufleute fühlen sich entmündigt - und reagieren. Viele Händler halten wenig davon, ganze Bereiche ihrer Läden für einzelne Anbieter freizuräumen. "Wir glauben nicht an eine Aneinanderreihung von Markenshops", sagte Intersport-Chef Kim Roether. (Handelsblatt S. 16)

THOMAS COOK - Der Reisekonzern Thomas Cook will mit hohen Investitionen die Flotte seiner deutschen Ferienfluggesellschaft Condor erneuern. Christoph Debus, Chef der Thomas-Cook-Airlinesparte, zufolge sollen alle 16 Langstreckenmaschinen des Typs Boeing 767, von denen manche schon mehr als 25 Jahre alt sind, ersetzt werden. Würde Thomas Cook Flugzeuge bei Boeing oder Airbus neu bestellen, würden sich die Investitionen auf deutlich mehr als 1 Milliarde Euro belaufen. (SZ S. 20/Börsen-Zeitung S. 7)

MEYER WERFT - Die Papenburger Meyer Werft rechnet mit neuer, starker Konkurrenz aus China. "Die Chinesen haben sich auf die Fahne geschrieben, bis 2025 in zehn Branchen weltweit führend sein zu wollen. Eine davon ist der Kreuzfahrtschiffbau", erklärte die Geschäftsführung um Seniorchef Bernard Meyer. Demnach sind bereits auch kleinere Kreuzfahrtschiffe von etablierten Reedereien nicht in Europa, sondern in China bestellt worden. Überdies hält Bernard Meyer den Wettbewerb auf dem weltweiten Kreuzfahrtmarkt angesichts des steigenden Einflusses staatlicher Schiffbauunternehmen in Italien (Fincantieri) und Frankreich (STX France) für "ungleich und auch unfair". Gleichwohl sieht sich die Meyer Werft, die ihren Marktanteil am weltweiten Kreuzfahrtschiffbau zusammen mit ihrem Standort Turku (Finnland) aktuell auf etwa 40 Prozent, für den Konkurrenzkampf gerüstet. (Neue Osnabrücker Zeitung)

