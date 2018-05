JDC Group AG: JDC Group startet mit Ergebnissprung ins neue Jahr DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis JDC Group AG: JDC Group startet mit Ergebnissprung ins neue Jahr 24.05.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. JDC Group startet mit Ergebnissprung ins neue Jahr - Umsatzerlöse steigen um rund 13 Prozent auf 22,5 Mio. EUR - EBITDA steigt um rund 30 Prozent auf 1,5 Mio. EUR, EBIT verdoppelt sich - Guidance bestätigt - Weitere Wachstumsimpulse erwartet Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) bestätigt mit den heute veröffentlichten Zahlen zur Unternehmensentwicklung im ersten Quartal 2018 den Erfolg der Strategie des Konzerns. Die ersten Kennzahlen für 2018 unterstreichen die ausgegebene Guidance für das laufende Jahr. Der Umsatz ist im Quartalsvergleich um rund 13,0 Prozent auf 22,5 Mio. EUR gestiegen (Q1 2017: 19,9 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um rund 30 Prozent auf 1,5 Mio. EUR (Q1 2017: 1,1 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge erhöhte sich entsprechend von 5,5 % auf 6,6 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdoppelte sich und stieg auf 0,8 Mio. EUR (Q1 2017: 0,4 Mio. EUR). Die positive Entwicklung resultiert aus nahezu allen Bereichen. Das mit der Lufthansa-Tochter Albatros vereinbarte Outsourcing ist Mitte Januar erfolgreich angelaufen und die Basis für die Anbindung weiterer Großkunden im Jahr 2018. Die im Dezember samt Beständen erworbene Stammorganisation der Assekuranz Hermann konnte erfolgreich integriert werden und trägt bereits positiv zum Unternehmensertrag bei. Zudem sind beide Segmente -Advisortech und Advisory- in ihrem Basisgeschäft organisch gewachsen. "Wir sind mit der Entwicklung im ersten Quartal voll zufrieden" erläutert Ralph Konrad, Finanzvorstand der JDC Group. "Besonders erfreut uns, dass alle Unternehmensbereiche, nämlich die Bestandskäufe, das Outsourcing-Geschäft, und das operative Stammgeschäft in beiden Segmenten die positive Entwicklung der Gruppe tragen". Die gute Entwicklung verbessert alle wesentlichen Kennzahlen. So stieg die Eigenkapitalquote zum Quartalsende auf 38,0 Prozent nach 37,3 Prozent zum Jahresende. Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advisortech steigerte sich um rund 11 Prozent auf 18,5 Mio. EUR. Der Geschäftsbereich Advisory konnte seinen Umsatz um rund 10 Prozent auf 6,1 Mio. EUR steigern. Die wesentlichen Kennzahlen der ersten drei Monate 2018 stellen sich wie folgt dar: Veränderun- gen Q1 Q1 zum Vorjahr 2018 2017 TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 22.464 19.889 12,9 davon Advisortech 18.477 16.726 10,5 davon Advisory 6.051 5.521 9,6 davon Holding / -2.064 -2.358 12,5 Konsolidierung EBITDA 1.480 1.131 30,9 EBIT 820 364 >100 EBT 562 138 >100 Konzernergebnis 409 24 >100 Ergebnis je 0,03 0,00 >100 Aktie "Durch unsere Digitalisierungsstrategie, in die wir seit Jahren nachhaltig investieren, haben wir uns zum idealen Partner für Großmakler, Vertriebe und Banken entwickelt, die Outsourcing-Lösungen für die Abwicklung ihres Versicherungsgeschäftes suchen", erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group die Strategie der Gruppe: "Wir erwarten im Laufe des Jahres die Anbindung namhafter Partner, die der Gruppe weitere Wachstumsimpulse geben. Sowohl bezüglich der Weiterentwicklung unserer Plattform im Kerngeschäft als auch aus unserem neu gegründeten Blockchain-Lab, wollen wir 2018 Innovationen präsentieren." Die JDC Group bestätigt Ihre Guidance mit einem Umsatz von mindestens 100 Mio. EUR und einem EBITDA von mindestens 6 Mio. EUR für das Jahr 2018. Den Aktionärsbrief zum ersten Quartal 2018 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de. Den Halbjahresbericht 2018 werden wir am 23. August 2018 veröffentlichen. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,5 Milliarden Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de

