The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0417086045 GOLDM.S.GRP 18/25 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G8WJ4 STERN IMMOBIL.AG ANL18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB50U1 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB52P7 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB52U7 BAY.LDSBK.IS.18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AC61 DZ BANK CLN E.9494 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0J86 DZ BANK IS.A929 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KE1 DZ BANK IS.A935 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KF8 DZ BANK IS.A936 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RK2 LB.HESS.-THR.IS.05B/2018 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RL0 LB.HESS.THR.CARRARA05G/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6191 LDSBK.SAAR IHS S.619 BD02 BON EUR N

CA XFRA US808513AV74 CHARLES SCHWAB 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US808513AW57 CHARLES SCHWAB 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US808513AX31 CHARLES SCHWAB 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1592875998 LDKRBK.BAD R.5574 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1713463633 KRATON POLY. 18/26 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1789451652 LDKRBK.BAD R.5587 DL BD02 BON USD N

CA 4W7N XFRA CA78412Y1034 SBD CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA EFNT XFRA IE00BDRTCP90 S.M.II-PWRS.I.E.FL.RT.N.A EQ00 EQU EUR Y

CA SPF1 XFRA IE00BDT6FP91 SSGA S.E.E.II-S.T.G.C.EOH EQ00 EQU EUR Y

CA UFLE XFRA IE00BFZ11324 S.M.II-PWRS.I.U.FL.RT.N.A EQ00 EQU EUR Y

CA IUS2 XFRA IE00BD3V0B10 ISHSV-S+P U.S BANKS DLA EQ01 EQU EUR Y