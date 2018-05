FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA LU0227852737 DB PLAT.CR.BRAN.STARS R1C

DSY XFRA US2375451083 DASSAULT SYS SA ADR EO 1

ENP1 XFRA TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SAN. TN 1

1OL XFRA SE0002017657 ODD MOLLY INTL AB

FFO1 XFRA KYG368441195 FUFENG GROUP LTD HD -,10

GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01

2RG XFRA NO0010735343 EUROPRIS ASA NK 1

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

18H XFRA CA74141E1043 PREVECEUTICAL MED.

OSXN XFRA LU1254455949 OSSIAM ISX EMVHD UETF1DEO

2NB XFRA CA20601C1041 CONA RES LTD

M9G XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO.

23Y XFRA AU000000MSM5 MSM CORPORATION INTL