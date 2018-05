Francotyp-Postalia Holding AG: Automotive-Konzern signiert Werkverträge digital und rechtssicher mit FP Sign DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Francotyp-Postalia Holding AG: Automotive-Konzern signiert Werkverträge digital und rechtssicher mit FP Sign 24.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Automotive-Konzern signiert Werkverträge digital und rechtssicher mit FP Sign - Erster Standort live geschaltet, weitere sollen folgen - simpressive integriert FP Sign in eigene Softwarelösung - Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei Einkaufs- und Projektmanagementprozessen Berlin, 24.05.2018 - FP Sign, die Lösung für rechtssichere digitale Signatur von Dokumenten, kommt ab sofort bei einem führenden deutschen Automotive-Konzern zum Einsatz. Sie wird dort als integrierter Bestandteil von simpressive eingesetzt, einer Softwarelösung der simpressive GmbH & Co. KG. Von der Ausschreibung bis zur Rechnungsstellung durchlaufen bei dem Automotive-Hersteller Werkverträge in der Produktion eine Vielzahl von Stationen. Das gesamte Workflow-Management wird durch simpressive digital und transparent abgebildet; das beschleunigt den Workflow beträchtlich. Zusätzliche Vorteile und weitere Effizienzgewinne entstehen durch die Integration von FP Sign. Mit der digitalen rechtssicheren Signaturlösung von FP als Bestandteil von simpressive wird auch das Unterschriftenmanagement digital abgewickelt. An den definierten Stationen des Workflow werden die erforderlichen Signaturen jetzt dank FP Sign auf Knopfdruck geleistet. Das in Kooperation zwischen FP und simpressive entstandene System wurde jetzt an einem ersten Standort des Automotive-Konzerns in Betrieb genommen, weitere sollen folgen. FP und simpressive beabsichtigen, die Zusammenarbeit fortzusetzen. FP Sign gewährleistet rechtssichere digitale Signaturen. Als Bestandteil von simpressive trägt es zu dessen Leistungsversprechen bei: simpressive erhöht die Effizienz von Einkaufs- und Projektmanagementprozessen durch agiles Echtzeitmanagement, reduzierte Prozesskosten und strukturierte Abläufe deutlich und stiftet so Kundennutzen. Für FP, den Spezialisten für sicheres Mail Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, ist die erfolgreich gestartete Kooperation mit simpressive ein weiterer Schritt auf dem Weg zur zunehmenden aktiven Vermarktung digitaler Lösungen und zur Erweiterung der Kundenbasis. Kontakte im Unternehmen: Karl R. Thiel, Leitung Brand-PR Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Investor Relations Kontakt: Dr. Joachim Fleïng, Head of Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: j.fleing@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia: Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail-Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNS in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. Kontakt: Francotyp-Postalia Holding AG Media Relations Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Telefax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: pr@francotyp.com 24.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689015 24.05.2018

