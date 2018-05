curasan schließt erstes Quartal im Rahmen der Jahresplanung ab DGAP-News: curasan AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung curasan schließt erstes Quartal im Rahmen der Jahresplanung ab 24.05.2018 / 08:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Netto-Konzernumsatz mit 1,5 Mio. Euro wie erwartet unter umsatzstarkem Vorjahresquartal - Absatz im Heimatmarkt Deutschland nach abgeschlossenem Ramp-up mit neuem Vertriebspartner stabilisiert - Ausblick für Gesamtjahr 2018 bekräftigt Kleinostheim, 24. Mai 2018 - Die curasan AG (ISIN DE0005494538), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat sich im ersten Quartal 2018 im Rahmen der Jahresplanung entwickelt. Den deutlichen Wachstumsschub des umsatzstarken Vorjahresquartals konnte das Unternehmen jedoch wie erwartet nicht replizieren. Dementsprechend fiel der Netto-Konzernumsatz mit 1,53 Mio. Euro (Q1 2017: 1,78 Mio. EUR) um rund 14 Prozent niedriger als im Vorjahr aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war mit -0,47 Mio. EUR absolut gesehen leicht weniger rückläufig (Q1 2017: -0,31 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war mit -0,74 Mio. EUR von höheren Abschreibungen geprägt (Q1 2017: -0,45 Mio. EUR). "Es war zu erwarten, dass wir mit der extrem guten Entwicklung des ersten Quartals 2017 nicht würden mithalten können. Immerhin sind wir damals mit einem der besten Quartale seit Firmengründung ins Jahr gestartet", betont Michael Schlenk, Vorstandsvorsitzender der curasan AG. "Die Antizipation dieser Entwicklung ist daher bereits in unsere Jahresplanung mit eingeflossen und wir sind nach wie vor auf Spur." Die wesentlichen Kennzahlen zur Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2018 stellen sich wie folgt dar: IFRS (in TEUR) Q1 2018 Q1 2017 Abweichung Konzernumsatz (netto) 1.528 1.781 -14% Rohertrag 1.072 1.128 -5% Bruttomarge 60% 65% - EBITDA -471 -315 -50% EBIT -716 -447 -60% Nettoergebnis -736 -460 -60% Vor dem Hintergrund erhöhter avisierter Produktbestellungen wurden die Lagerbestände bereits im ersten Quartal 2018 weiter erhöht. Dies führte zwar im Vorjahresvergleich zu einer verminderten Bruttomarge, verdeutlicht aber den aktuellen positiven Trend in wichtigen Fokusregionen der Gesellschaft. So zeigte sich im deutschen Markt nach erfolgreichem Ramp-up der neuen Vertriebspartnerschaft erstmals wieder eine Stabilisierung des Umsatzes. Auch der Asiatische Markt wuchs im Vorjahresvergleich, trotz der Verschiebung bereits kontrahierter Absatzvolumina ins zweite Quartal. Der Umsatz nach Regionen entwickelte sich im ersten Quartal 2018 wie folgt: IFRS (in TEUR) Q1 2018 Q1 2017 Abweichung Asien 423 398 +6% Naher Osten 129 256 -50% Americas 407 462 -12% Europa 570 659 -14% davon Deutschland 396 394 1% Sonstige 0 6 - Der US Markt entwickelte sich unter Vorjahr, zeigt aber insbesondere im Dentalbereich eine gute Entwicklung der Kundenbeziehungen. Der Launch der Wirbelsäulen-Produkte im zweiten Halbjahr sowie die Abnahme der Vertragsvolumina im selben Zeitraum wird eine nachhaltige Verstetigung der Umsatzentwicklung 2018 absichern. "Weniger gut stellt sich aktuell die Situation in der Region Naher Osten dar. Der fortschreitende Verfall der Lira führt dazu, dass uns in der Türkei unsere Umsätze auf Eurobasis geradezu durch die Hände rinnen", führt Michael Schlenk aus. "Im Iran entwickelt sich darüber hinaus eine Art Protektionismus, der es uns als ausländischem Unternehmen nahezu unmöglich macht, unsere Produkte weiter in diesem Land zu vermarkten. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir als absoluter Spezialanbieter in naher Zukunft eine Einigung mit den entsprechenden Behörden treffen können." Die wesentlichen sonstigen Finanzkennzahlen entwickeln sich im ersten Quartal wie folgt: IFRS (in TEUR) Q1 2018 Q1 2017 Abweichung Eigenkapital 9.209 8.519 690 Bilanzsumme 13.921 12.167 1.754 Eigenkapitalquote 66% 70% - Liquide Mittel 1.021 214 807 Mitarbeiter (VAK) 39 34 5 Vor dem Hintergrund des im Rahmen der Prognose verlaufenen Jahresauftakts und der zu erwartenden Entwicklung im weiteren Jahresverlauf, hält der Vorstand am Ausblick für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das laufende Geschäftsjahr 2018 in unveränderter Form fest. Die Ergebnisse zum ersten Quartal sowie zu den ersten neun Monaten wird das Unternehmen zukünftig in verkürzter Form gemäß den Vorgaben der Deutschen Börse veröffentlichen. Die Veröffentlichung des testierten Zwischenberichts zum ersten Halbjahr 2018 erfolgt am 23. August 2018. Weitere Informationen zur curasan-Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.curasan.de. Kontakt curasan AG: Andrea Weidner Head of Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 andrea.weidner@curasan.com Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., Wake Forest, in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE0005494538). 24.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 