Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta006/24.05.2018/07:55) - - - Periodengewinn vor Steuern von 116 Mio. EUR (normalisiert um vorgezogene regulatorische Aufwendungen 142 Mio. EUR) - Return on Tangible Equity (@12% CET1) von 13,0% (16,0% normalisiert) - Operative Kernerträge von 282 Mio. EUR, +15% gegenüber dem Vorjahr - Operative Aufwendungen von 130 Mio. EUR (inklusive aller Aufwendungen unserer Akquisitionen) - Cost/Income Ratio von 43,7% (unter Zielwert von <46% für das Gesamtjahr 2018) - Nettozinsmarge von 2,15% - CET1 Quote bei 14,0% (unter Vollanwendung der CRR und inklusive Zwischengewinn) , +50 Basispunkte gegenüber Jahresende 2017



Die BAWAG Group gibt heute für das erste Quartal 2018 einen soliden Periodengewinn vor Steuern von 116 Mio. EUR bekannt. Normalisiert um die vorgezogenen regulatorischen Aufwendungen betrug der Periodengewinn vor Steuern 142 Mio. EUR (+5% gegenüber dem Vorjahr). Der Return on Tangible Equity (@12% CET1) betrug 13,0% (16,0% normalisiert). Die Cost/Income Ratio erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der im vierten Quartal 2017 abgeschlossenen Akquisitionen um 3,0 Prozentpunkte auf 43,7%. Die Nettozinsmarge verringerte sich im ersten Quartal 2018 gegenüber dem vierten Quartal 2017 um 9 Basispunkte. Die CET1 Quote (unter Vollanwendung der CRR) stieg unter Berücksichtigung des Zwischengewinns gegenüber Ende 2017 um 50 Basispunkte auf 14,0% an.



"Nach einem Rekordjahr 2017 haben wir das erste Quartal 2018 mit starken operativen Ergebnissen und beachtlichen Fortschritten bei einer Reihe strategischer Initiativen begonnen. Im ersten Quartal lag der Schwerpunkt in erster Linie auf der Integration und Transformation der im Jahr 2017 erworbenen Unternehmen, der weiteren Neupositionierung unseres inländischen Retailgeschäfts sowie dem Aufbau einer soliden Pipeline an organischen und anorganischen Wachstumsmöglichkeiten. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Steigerung der operativen Exzellenz und profitablem Wachstum. Wir sind zuversichtlich, alle unsere Ziele für 2018 zu erreichen oder zu übertreffen. Alle Teammitglieder der BAWAG Group arbeiten daran, für unsere Kunden und Aktionäre wertschaffend zu agieren", sagte Chief Executive Officer Anas Abuzaakouk.



Erzielung solider Ergebnisse im ersten Quartal 2018



Die BAWAG Group setzte im ersten Quartal 2018 ihre Businesspläne erfolgreich um und erzielte weitere solide Quartalsergebnisse.



Die operativen Kernerträge erhöhten sich um 15% auf 282 Mio. EUR. Trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds stieg der Nettozinsertrag in erster Linie aufgrund der im vierten Quartal 2017 abgeschlossenen Akquisitionen sowie des Wachstums in den Kernprodukten um 6%. Der Provisionsüberschuss stieg hauptsächlich durch die Übernahme von PayLife um 50% auf 75 Mio. EUR an. Die Nettozinsmarge verringerte sich im ersten Quartal 2018 gegenüber dem vierten Quartal 2017 um 9 Basispunkte auf 2,15%, was überwiegend den vollständigen Effekt der Südwestbank-Akquisition reflektiert.



Die operativen Aufwendungen erhöhten sich im ersten Quartal 2018 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs um 21%, in erster Linie aufgrund der Akquisition von PayLife und Südwestbank. Die Cost/Income Ratio stieg um 3,0 Prozentpunkte auf 43,7%, liegt jedoch unter unserem Zielwert für 2018 von <46% und entspricht damit voll unseren Erwartungen.



Wir konzentrierten uns weiterhin auf ein proaktives Risikomanagement und auf die Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Dies spiegelt sich in einer Risikokostenquote von 16 Basispunkten und einer NPL Ratio von 1,8% per Ende März 2018 wider (exkl. Rechtsfall mit der Stadt Linz: 1,2%). Die regulatorische Leverage Ratio (unter Vollanwendung der CRR) betrug 6,5%. Gleichzeitig wies die Bilanz einen Leverage von 12,6x auf.



Der Periodengewinn vor Steuern betrug 116 Mio. EUR und lag um 4% unter dem Wert des ersten Quartals 2017. Normalisiert um die vorgezogenen regulatorischen Aufwendungen verzeichnete der Periodengewinn vor Steuern einen Anstieg um 5%. Höhere operative Erträge (+34 Mio. EUR bzw. +13%) konnten die Erhöhung der operativen Aufwendungen und Risikokosten mehr als kompensieren.



Die Kredite und Forderungen an Kunden blieben gegenüber Jahresende 2017 weitgehend unverändert. Der Bestand an Kundenkrediten setzte sich weiterhin zu 75% aus Forderungen in der DACH-Region und zu 25% aus Forderungen in Westeuropa und den Vereinigten Staaten zusammen. Das gesamte Neugeschäftsvolumen betrug im ersten Quartal 2018 1,7 Mrd. EUR.



Die Refinanzierung der BAWAG Group basiert weiterhin auf Kundeneinlagen, die zwei Drittel der gesamten Refinanzierung ausmachen. Die Kundeneinlagen verringerten sich gegenüber dem Jahresende 2017 um 2% auf 30,5 Mrd. EUR, was auf die Volatilität der kurzfristigen Kundeneinlagen im Corporate-Bereich zurückzuführen ist. Die Refinanzierungskosten waren aufgrund der Optimierung von Produktmix, Volumen und Preisgestaltung weiterhin rückläufig. Ende März 2018 lag die durchschnittliche Verzinsung für Retaileinlagen bei 0,12% im Vergleich zu 0,17% im Jahr zuvor.



Unsere Kapitalausstattung bleibt weiterhin stark. Unter Vollanwendung der CRR betrug die CET1 Quote im ersten Quartal 2018 14,0% (Dezember 2017: 13,5%). Der Anstieg um 50 Basispunkte im Vergleich zum Jahresende 2017 spiegelt sowohl die Gewinndotation als auch den Rückgang der risikogewichteten Aktiva wider, wobei ein negativer Effekt von 10 Basispunkten aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 kompensiert werden konnte.



Entwicklung des Kundengeschäfts im ersten Quartal 2018



Segment Periodengewinn vor RoTE (@12% Cost/Income Steuern (Mio. EUR) CET1, vor Ratio Steuern)



BAWAG P.S.K. Retail 55 34,9% 41,9% easygroup 32 29,4% 31,8% International Business 25 26,6% 22,2% DACH Corporates & 14 16,8% 50,4% Public Sector Südwestbank 11 12,0% 61,0% Das Segment BAWAG P.S.K. Retail umfasst die Finanzierung der inländischen Privat- und KMU-Kunden der BAWAG Group und Aktivitäten im Bereich des sozialen Wohnbaus. Das Segment erzielte im ersten Quartal 2018 einen Periodengewinn vor Steuern in Höhe von 55 Mio. EUR, was einer Steigerung um 35% im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. Der Anstieg ist in erster Linie auf höhere operative Erträge (+14%) zurückzuführen, die aus einem verbesserten Nettozinsertrag sowie einem höheren Provisionsüberschuss resultieren. In letzterem sind auch geringere Zahlungen an die Österreichische Post nach Abschluss der Entflechtungsvereinbarung enthalten. Das Segment erzielte einen Return on Tangible Equity (@12% CET1, vor Steuern) von 34,9% und eine Cost/Income Ratio von 41,9%.



Das Segment easygroup umfasst die easybank, eine der führenden Direktbanken in Österreich, easyleasing, den drittgrößten KFZ-Leasinganbieter in Österreich, und eine Immobilienleasing-Plattform, easypay, einen führenden Herausgeber von Kreditkarten in Österreich, die start:bausparkasse sowie unser internationales Retailgeschäft, bestehend aus qualitativ hochwertigen westeuropäischen Wohnbaukrediten. Das Segment erzielte im ersten Quartal 2018 einen Periodengewinn vor Steuern in Höhe von 32 Mio. EUR (-6% gegenüber dem ersten Quartal 2017, bedingt durch höhere regulatorische Aufwendungen) mit einem Return on Tangible Equity (@12% CET1, vor Steuern) von 29,4% und einer Cost/Income Ratio von 31,8%. Im ersten Quartal 2018 erzielten wir wesentliche Fortschritte bei der Integration von PayLife und haben innerhalb des Konzerns weitere Synergiepotenziale identifiziert.



Das Segment International Business beinhaltet Finanzierungen im internationalen Firmenkunden-, Immobilien- und Portfoliofinanzierungsbereich außerhalb der DACH-Region mit Fokus auf Westeuropa und die Vereinigten Staaten. Das Segment trug im ersten Quartal 2018 25 Mio. EUR zum Periodengewinn vor Steuern der BAWAG Group bei, was einer Zunahme um 12% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und auf niedrigere operative Aufwendungen und Risikokosten zurückzuführen ist. Der Return on Tangible Equity (@12% CET1, vor Steuern) erhöhte sich auf 26,6%.



Das Segment DACH Corporates & Public Sector beinhaltet die Finanzierungen von Firmenkunden und der öffentlichen Hand sowie Provisionsgeschäft primär mit österreichischen sowie ausgewählten Kunden in Deutschland und der Schweiz. Das Segment trug im ersten Quartal 2018 14 Mio. EUR zum Periodengewinn vor Steuern der BAWAG Group bei und erzielte einen Return on Tangible Equity (@12% CET1, vor Steuern) von 16,8%. Die Geschäftsentwicklung wurde durch geringere Volumina, eine verhaltene Nachfrage nach Unternehmenskrediten und Tilgungen beeinflusst. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten Kreditvergabe unter Berücksichtigung einer strikten Preispolitik.



Das Segment Südwestbank trug 11 Mio. EUR zum Periodengewinn vor Steuern der BAWAG Group bei. Im ersten Quartal 2018 ist der Integrations- und Transformationsprozess in vollem Umfang angelaufen. Außerdem konnten wir uns im April mit dem Betriebsrat auf einen umfassenden Sozialplan einigen. Unser Transformationsplan zielt darauf ab, die operative Performance über alle Produkte und Kanäle hinweg zu verbessern, wobei der Fokus auf Profitabilität, Effizienz und Kapital liegt. Ziel ist es, Ergebnisse im Einklang mit den Zielen der BAWAG Group zu erwirtschaften. Das Segment erwirtschaftete im ersten Quartal