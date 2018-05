Frankfurt/M./Gießen (ots) - Seit den frühen Morgenstunden findet im Rhein-Main-Gebiet ein Großeinsatz von Zoll und Polizei gegen organisierte Schwarzarbeit auf dem Bau statt.



Nahezu 1.000 Beamte sind im Einsatz.



Ein Großaufgebot von Ermittlern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls durchsuchen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Wohnungen und Geschäftsräume eines Schwarzarbeiter-Netzwerkes.



Es geht um Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe.



Vier Mitglieder eines Familienclans wurden -teilweise unter Einsatz von Spezialkräften- (SEK) festgenommen, da entsprechende Haftbefehle vorlagen.



Auch in vier weiteren Bundesländern gibt es Durchsuchungen. Zeitweise gab es Straßenabsperrungen um das Heranrücken der Einsatzkräfte zu gewährleisten.



