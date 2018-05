Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Donnerstag leicht negativ auf die Bekanntgabe der Mittelfristziele reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate gaben die Papiere gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch um 0,26 Prozent nach. Der Telekomkonzern will in den kommenden Jahren unter anderem sein Wachstumstempo halten.

Ein Händler bezeichnete derweil die Dividendenpläne als vorsichtig. Der Konzern will die Ausschüttungen künftig an die Entwicklung des Gewinns je Aktie (EPS) koppeln und peilt beim EPS für 2021 einen Wert 1,20 Euro an. Hier hätten sich einige Anleger etwas mehr erhofft, sagte ein anderer Börsianer.

Zudem ist der angekündigte Zusammenschluss der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint noch nicht in den Planungen berücksichtigt. Börsianer fürchten derzeit, dass der Deal wegen hoher Kosten zu Lasten der Dividende gehen könnte./la/mis

ISIN DE0005557508 US8520611000 US8725901040

AXC0101 2018-05-24/08:46