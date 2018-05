Die Gen-Schere CRISPR/Cas9 ist in aller Munde und beschert Anlegern von CRISPR Therapeutics, Editas Medicine und Intellia nach wie vor starke Kursgewinne. Bei aller Euphorie darf nicht vergessen werden, dass keines der drei Unternehmen bisher ein Projekt in eine klinische Studie überführt hat. Entsprechend hoch sind die Vorschusslorbeeren, die in den Milliardenbewertungen enthalten sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...