Der Anstieg der Euro/US-Dollar-Relation begann mit dem Amtsantritt der derzeitigen US-Regierung und führte in zwei Schüben von 1,0340 US-Dollar pro Euro Anfang 2017 auf in der Spitze 1,2556 US-Dollar im Februar 2018. Ein Anstieg, der entgegen den üblichen Regeln der Devisentrader ablief, denn die Währung, die da über mehr als ein Jahr stieg, war die, die die klar niedrigeren Zinsen in ihrem Währungsraum aufwies.

