Linz (pts011/24.05.2018/08:30) - Wie rasant das Thema Digitalisierung in den Unternehmen zunimmt, kann die Boston Consulting Group (BCG) anhand interner Zahlen nachvollziehen. In den vergangenen fünf Jahren hat das führende internationale Beratungsunternehmen im Unternehmensbereich Operations, die für Digitalisierung und Industrie 4.0 zuständig ist, insgesamt 1.000 neue Mitarbeiter aufgenommen. Allein in den vergangenen drei Jahren wurden 500 Dateningenieure, hochqualifizierte Mathematiker, Physiker und Statistiker, neu angestellt. Hannes Pichler ist für den DACH-Raum verantwortlich. Er ist seit 20 Jahren im Unternehmen. In dieser Zeit hat sich die Abteilung Operations zur größten Praxisgruppe innerhalb der BCG entwickelt. Zur Vertiefung seiner Kompetenzen hat BCG vor fünf Jahre entschieden, Industrie 4.0 in eigenen Fabriken zu erproben. So läuft nun bereits eine Electroscooter-Produktion in Paris und in Deutschland (Aachen, Kaiserslautern und Stuttgart), weitere Werke in Amerika und Asien sind im Aufbau. "Wir sind überzeugt, dass wir die Technologien in allen Facetten nur verstehen, wenn wir selbst mitlernen und Erfahrungen aus erster Hand weitergeben können. Wir haben nun die Möglichkeit Produkte selbst zu testen und Lösungen im Echtbetrieb zu präsentieren", begründet Hannes Pichler diese strategische Entscheidung. Eine der Lösungen, die Pichler und seine Mitarbeiter einsetzen, ist kpibench - ein Monitoringsystem zur Optimierung des Produktivitätsmanagements. Pichler nennt drei wesentliche Gründe, warum er in vielen Bereichen auf kpibench setzt: - kpibench ist schnell zu installieren - kpibench ist sicherheitstechnisch unproblematisch, weil es sich nicht in das Firmennetz hängt - kpibench setzt immer auf den kundenspezifischen Daten der Produktionsbetriebe auf und ist daher flexibel in unterschiedlichen Bereichen und Branchen einsetzbar BCG hat mit kpibench bereits einige Projekte realisiert - unter anderem in einer Molkerei, einer Schokoladenfabrik, in der Gerätefertigung und zuletzt in einem Pharmabetrieb. Und der Erfolg lässt sich messen, betont Pichler: "Mit kpibench konnten wir im Schnitt eine Performance-Steigerung von 10 bis 15 Prozent beim Output erzielen. Die Reduktion von Ausschuss wurde einmal sogar um 50 Prozent verbessert, mindestens aber um 20 bis 30 Prozent. Das ist unglaublich viel." Wo sich kpibench bewährt hat, fragen Kunden nicht nach Alternativen der Big Player. "Wir diskutieren selten über das Produkt, sondern zu 90 Prozent über die Funktionalitäten. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, wenn unsere Kunden spätestens in einem Jahr den Return on Investment erhalten", betont Pichler. Und nicht zuletzt spielt die Transparenz eine entscheidende Rolle. Dabei geht es in erster Linie um die Klarheit der Informationen, die Übersichtlichkeit der Daten, die kpibench aufbereitet, um den Produktionsleitern ebenso wie dem Controlling Endscheidungsgrundlagen zu liefern. Transparenz inkludiert aber auch Offenheit zu anderen Systemen, Schnittstellen zu Lösungen, die in den Unternehmen bereits im Einsatz sind. Aber auch Offenheit für die Anforderungen und Standards der Zukunft. Diese Anforderungen erfüllt kpibench, weshalb die Boston Consulting Group die innovative Lösung aus Linz selbst einsetzt und Kunden empfiehlt. Über Boston Consulting Operations Das BCG Innovation Center for Operations steht für Innovation im Bereich Industrie 4.0 und den Einsatz der modernsten Technologien im Produktionsbereich. Das Innovationszentrum für Operations (ICO) ist ein Netzwerk von Modellfabriken in Frankreich, Deutschland, Singapur und den USA. BCG testet hier Systeme und Lösungen auf ihre Praxistauglichkeit und kann so seinen Kunden Know-how aus Theorie und Praxis vermitteln. BCG verfügt über eine Reihe bewährter proprietärer Tools und Methoden, die sich auf Industrie 4.0 konzentrieren - ein Thema, das jeden Produktionsbereich betrifft und fortschrittliche Fertigungstechnologien umfasst, die durch Möglichkeiten der Datenprogression, Speicherung und Optimierung unterstützt werden. Quelle: https://www.bcg.com/expertise/centers-accelerators/innovation-operations/default .aspx Über kpibench GmbH Produktionsabläufe - egal mit welchen Maschinen - können mit kpibench über ein Touchpad kontrolliert werden. kpibench bietet eine smarte und effiziente Gesamtlösung, um die Maschinen-Performanz automatisiert 24x7 zu monitoren, Produktionsausfälle in Echtzeit zu analysieren und Stillstands- und Wartungszeiten zu reduzieren. Damit ermöglicht die kpibench-Lösung den Mitarbeitern in der Produktion, Instandhaltung und Qualitätssicherung die Maschinen-Auslastung zu optimieren und die Produktionskapazität kontinuierlich zu verbessern. Die kpibench-SaaS-Lösung ist für alle Branchen geeignet und bietet Echtzeit-Analyse der Maschinenzustände, Produktivitäts-Statistiken pro Maschine und über verteilte heterogene Linien hinweg. Dazu kommen Detail-Analysen von Maschinen-Stopps bis hin zu Energieverbrauch pro Maschine und Fehleranalyse-Drill-Down inklusive Betriebs- und Maschinen-Datenerfassung und Daten-Export (BDE, MDE) an MES- und ERP-Systeme (u.a. SAP, Navision). kpibench ist ein europäisches Jungunternehmen mit Sitz in Linz, Österreich. https://www.kpibench.com/de (Ende) Aussender: kpibench GmbH Ansprechpartner: Hubert Thurnhofer Tel.: +43 699 1266 0929 E-Mail: presse@kpibench.com Website: www.kpibench.com/de/presse Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180524011

