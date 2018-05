Der Mobilfunkkonzern Vodafone (WKN:A1XA83) schaltet in den Angriffsmodus. Das Ziel ist ehrgeizig. In Deutschland will der scheidende Vodafone-CEO Vittorio Colao die Telekom (WKN:555750) als Marktführer ablösen. Dazu sollen die Briten nicht nur ihr Mobilfunknetz auf Basis der 5G-Technologie ausbauen, sondern auch im Bereich Gigabit-Internet eine tragende Rolle spielen. Konkret geht es um das Kabelnetz der ehemaligen Kabel Deutschland, die Vodafone im Jahr 2013 mehrheitlich übernommen hat. So weit, so gut. Ich glaube aber, dass die Gefahr für Vodafone groß ist, an diesem Ziel zu scheitern. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Unitymedia-Deal nur unter Auflagen? Die Unitymedia-Kabelnetze in NRW, Hessen ...

