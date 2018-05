Deutschland macht sich gerne selbst schlecht, wenn es um seine Stellung in der digitalen Welt geht. Dabei braut sich genau dort aktuell etwas zusammen, das größer als Google werden könnte. "Wir werden abgehängt" Regelmäßig wird Panik geschoben, dass Deutschland im internationalen Vergleich zur Lachnummer werden könnte, was Informationstechnik, Internet und Digitalisierung angeht. Kürzlich fragte Phoenix in einer Sendung: "Wirtschaftsmacht Deutschland - Digital abgehängt?". In der Presse wird seit vielen Jahren genau das behauptet: Digitalisierung: Deutschland droht abgehängt zu werden (Handelsblatt, 2017) Deutsche Wirtschaft verpasst die Digitalisierung (WELT, 2016) Deutschland verschläft die Digitale Transformation (DigiBuzz, 2015) Verschlafen deutsche Unternehmen die ...

