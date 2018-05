Hier geht's zum Video

Ab morgen gibt es die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk Andreas Deutsch stellt die wichtigsten Themen vor. Die Titelstory lautet diesmal: "TSI-Kaufsignal - Mit 15.000 Euro zum Millionär!". Weitere Themen im Heft: Bitcoin & Co. - Wann startet endlich die Erholung? / Top-Tipp - Barrick Gold wird zur Cash-Maschine / Biotech-Boom in China - Mit diesem Index starten Sie durch