Donald Trump gibt keine Ruhe. Der US-Präsident Trump lässt prüfen, ob seine Regierung neue Importzölle auf Autos, Brummis und Autoteile einführen wird - offenbar plant Trump Zölle in Höhe von bis zu 25 Prozent zu erheben. Schlechte Nachrichten also für VW, BMW, Daimler & Co. "Importzölle auf Autos wären ein Albtraum für die deutsche Autoindustrie und würden massive Absatzeinbußen bedeuten", kommentierte am Morgen Thomas Altmann von QC Partners.

