Investitionen und Konsum stützen deutsches BIP-Wachstum im 1Q

Investitionen in Bauten und Ausrüstungen und der private Konsum haben im ersten Quartal 2018 das Wirtschaftswachstum in Deutschland gestützt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) trugen die Bauinvestitionen 0,2 (Vorquartal: 0,0) Punkte und die Ausrüstungsinvestitionen 0,1 (0,0) Punkte zum Quartalswachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei, das Destatis wie erwartet mit 0,3 Prozent bestätigte.

Fed-Protokoll: Notenbanker für Zinsschritt im Juni

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 1. und 2. Mai eine weitere Zinserhöhung für Juni signalisiert. Sollte sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln, dürfte es bald angemessen sein, einen weiteren Zinsschritt zu beschließen, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorging. Risiken sehen die Notenbanker aus möglichen Handelskonflikten erwachsen. Dadurch könnte sich nicht nur die Stimmung verschlechtern, sondern auch Investitionen sinken.

Türkische Zentralbank erhöht Zinssatz für Spät-Liquidität deutlich

Die türkische Zentralbank hat angesichts des Verfalls der Lira den Zinssatz für die sogenannte Spät-Liquidität deutlich erhöht. In einer außerordentlichen Sitzung schraubten die Notenbanker eigenen Angaben zufolge den Zinssatz auf 16,5 Prozent von 13,5 Prozent. Den einwöchigen Repo-Satz beließ die Notenbank bei 8,00 Prozent, den Tagesgeldeinlagensatz bei 7,25 Prozent und den Tagesgeldaufnahmesatz bei 9,25 Prozent.

Italiens Präsident beauftragt Jurist Conte mit Regierungsbildung

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat den parteilosen Juristen Giuseppe Conte mit der Regierungsbildung beauftragt. Das gab das Präsidialamt in Rom am Mittwochabend bekannt, nachdem Mattarella Conte zu einem Gespräch empfangen hatte. Vorgeschlagen wurde Conte von den Chefs der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega, Luigi Di Maio und Matteo Salvini, die die Bildung einer Regierungskoalition vereinbart haben.

US-Regierung erwägt Einfuhrzölle auf Autos

Das US-Handelsministerium hat Schritte eingeleitet, die zur Erhebung von Zöllen auf Autoimporte führen könnten. US-Handelsminister Wilbur Ross kündigte am Mittwoch an, er habe vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheit eine Prüfung zum Handel mit Autos eingeleitet. Eine solche Prüfung würde die rechtliche Grundlage für die Einführung von Zöllen bilden, falls das Handelsministerium in den Importen eine Gefahr für die nationale Sicherheit sieht.

Maas: Europa und die USA weit entfernt von Kompromiss zum Atomabkommen

Die USA und Europa sind im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran nach Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) weit entfernt von einem Kompromiss. Beide Seiten schlügen völlig unterschiedliche Wege ein, sagte Maas am Mittwoch nach einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. Er äußerte Sorge über die Folgen für das transatlantische Verhältnis.

USA laden China von internationalem Seemanöver im Pazifik aus

Die USA haben China von einem multinationalen Seemanöver im Pazifik ausgeladen. Chinas Aufrüstung in von mehreren Ländern beanspruchten Gebieten im Südchinesischen Meer führe dazu, "die Spannungen zu verschärfen und die Region zu destabilisieren", erklärte Pentagon-Sprecher Chris Logan am Mittwoch in Washington zur Begründung. So habe die chinesische Armee Raketensysteme auf den umstrittenen Spratly-Inseln stationiert.

Trumps Schwiegersohn und Berater erhält Sicherheitsfreigabe zurück

Der Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hat seine Sicherheitsfreigabe zurückerhalten und darf damit nun auch streng geheime Dokumente einsehen. Die Sicherheitsüberprüfung sei erfolgreich abgeschlossen worden, sagte eine mit dem Vorgang befasste Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Kushners Anwalt Abbe Lowell bestätigte die Angaben.

Bundesgericht rügt Trumps Umgang mit Kritikern bei Twitter

Mit dem Blockieren kritischer Kommentatoren im Kurzmitteilungsdienst Twitter hat US-Präsident Donald Trump nach Ansicht eines US-Bundesgerichts gegen die Verfassung verstoßen. Dass einige Twitter-Nutzer daran gehindert wurden, die Kurzmitteilungen des Präsidenten auf seinem persönlichen Twitter-Konto @realDonaldTrump zu lesen und direkt zu kommentieren, habe den ersten Verfassungszusatz zur Meinungsfreiheit verletzt, erläuterte die New Yorker Richterin Naomi Reice Buchwald am Mittwoch in einer 75-seitigen Begründung ihre Entscheidung.

Nordkorea nennt Äußerungen von Pence "ignorant und dumm"

Nordkorea hat die Rhetorik gegenüber den USA wieder verschärft und erneut mit einer Absage des geplanten Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump gedroht. Die nordkoreanische Vize-Außenministerin Choe Son Hui bezeichnete jüngste Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag als "ignorant und dumm", wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Zahl fertiggestellter Wohnungen in Deutschland steigt 2017 um 2,6 Prozent

In Deutschland sind im vergangenen Jahr nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) 284.800 Wohnungen fertiggestellt worden. Laut Destatis waren das 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr Wohnungen waren zuletzt 2002 bezugsfertig geworden - 289.600. Die Zahl der Baugenehmigungen belief sich auf 347.900. Das waren 7,3 Prozent weniger als 2016. Die Zahl der genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen stieg auf 653.300, der höchste Wert seit 1999.

Großrazzia gegen Schwarzarbeit im Rhein-Main-Gebiet

Mit einer Großrazzia sind Zoll und Polizei am Donnerstag im Rhein-Main-Gebiet gegen organisierte Schwarzarbeit auf dem Bau vorgegangen. Etwa tausend Beamte waren im Einsatz, wie die Generalzolldirektion in Frankfurt am Main mitteilte. Durchsucht wurden demnach im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wohnungen und Geschäftsräume. Es gehe um Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe. Den Angaben zufolge wurden vier Mitglieder eines Familienclans, gegen die Haftbefehle vorlagen, festgenommen.

SINGAPUR

BIP 1Q annualisiert rev. +1,7% gg Vorquartal (vorläufig +1,4%)

BIP 1Q rev. +4,4% gg Vorjahr (vorläufig +4,3%)

SÜDKOREA

Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

