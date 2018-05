Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitale Finanztechnologie, erweitert sein Ökosystem an Mehrwertleistungen und bietet ab jetzt Kredite über seine Plattform für bestehende B2B-Kunden an. Händler können bei Wirecard ab sofort von flexiblen digitalisierten Kreditvergabeprozessen zu günstigen Konditionen profitieren.



Das System zur Kreditbewertung und -entscheidung ist in die digitale Payment-Infrastruktur von Wirecard direkt integriert. Über ein auf Künstliche Intelligenz (KI) basiertes Datenanalyse-System, welches die Daten von jahrelangen Geschäftsbeziehungen im Bereich der Zahlungsabwicklung nutzt, kann eine Bewertung in Echtzeit vorgenommen werden. Händler, die akuten Finanzierungsbedarf haben, profitieren somit von unbürokratischen Entscheidungsprozessen und verkürzten Wartezeiten bei Kreditauszahlungen.



Alexander von Knoop, CFO der Wirecard AG, kommentiert: "In den letzten Jahren ist Wirecard vom reinen Payment-Anbieter zu einem führenden Spezialisten im Bereich digitaler Finanztechnologie gewachsen. Unsere globale Strategie verfolgt das Ziel, eine möglichst breite Palette an digitalen Finanzdienstleistungen aus einer Hand und auf einer digitalen Plattform anzubieten. Das Kreditangebot schafft somit nicht nur einen großen Mehrwert für unsere Kunden, sondern nutzt auch unmittelbar die Möglichkeiten einer global einheitlichen digitalen Plattform."



Nach einer erfolgreichen Pilotphase wird das Angebot zur Kreditfinanzierung nun im Rahmen der Erweiterung des Wirecard-Ökosystems international ausgerollt. Dabei kooperiert Wirecard mit großen Finanzinstituten und bringt damit Echtzeit-KI-Technologie und traditionelle Bankdienstleistungen zusammen.



Neben mittleren und größeren Kunden besteht künftiges Potenzial vor allem im KMU-Segment. Wirecard kann mit einer maßgeschneiderten Kreditlösung nun gezielt auf den Liquiditätsbedarf und die Bedürfnisse von KMUs eingehen. Schon heute sind knapp 240.000 B2B-Händler an die Wirecard-Plattform im Bereich digitaler Zahlungsabwicklung angeschlossen - darunter sind 37.000 große und mittelständische sowie rund 200.000 kleinere Unternehmen.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



