Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Tenor des IR-Managers Scott McCollister sei sehr optimistisch gewesen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei nichts in Sicht, was das günstige Verhältnis von Angebot und Nachfrage für den Hersteller von Silikonen und Polymeren beeinträchtigen könnte./bek/ck Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-05-24/09:37

ISIN: DE000WCH8881