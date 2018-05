Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Präsentation des Investor-Relations-Chefs sei zuversichtlich und optimistisch gewesen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schlüsselprojekte in der Fertigung und Instandhaltung des Triebwerkherstellers dürften den operativen Gewinn (Ebit) und die freien Barmittel antreiben./bek/ck Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-05-24/09:44

ISIN: DE000A0D9PT0