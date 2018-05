Mit einer Rückkehr in die Gewinnzone und verbesserten Margen konnte der US-amerikanische Modekonzern gestern punkten, obwohl der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr in Teilbereichen deutlich geschrumpft ist.



Zum Handelsschluss wurde im US-Handel ein Tagesplus von 14,33 Prozent verzeichnet. Ein Kurs in Höhe von 133,33 Dollar markiert einen gelungenen Turnaround, auch wenn die Restrukturierung bei Ralph Lauren noch nicht abgeschlossen ist. Ende Mai 2017 hatte die Aktie am Tiefpunkt nur 66,06 Dollar gekostet.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst