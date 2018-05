Deutsche Bank will die letzte Chance nutzen

Ein neuer Chef, der Börsengang der Vermögensverwaltung DWS (WKN: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007) und nun ein radikaler Job-Abbau. Bei der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) geht es derzeit richtig rund. Nachdem das Institut seit Jahren gefühlt auf der Stelle tritt, soll die Wende nun rasch vollzogen werden. Ob das gut geht?

Die Deutsche Bank hat vor allem das Aktiengeschäft ins Visier genommen. Insgesamt sollen in dem Bereich etwa 25 Prozent der Stellen wegfallen. Elektronische Lösungen sind von jetzt an Trumpf. Außerdem will man sich auf die weltweit relevantesten Kunden konzentrieren. Konzernweit soll die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit etwas mehr als 97.000 auf deutlich unter 90.000 verringert werden.

In diesem Jahr werden Restrukturierungs- und Abfindungskosten von bis zu 800 Mio. Euro veranschlagt. Und natürlich wird dadurch die in den vergangenen Jahren alles andere als rosige Gewinnsituation nicht verbessert. Dafür freut man sich darauf, dass die bereinigten Kosten des Unternehmens im laufenden Jahr 23 Mrd. Euro nicht überschreiten und 2019 auf 22 Mrd. Euro sinken sollen.

