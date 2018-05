Nabaltec AG setzt Wachstumskurs zum Jahresauftakt 2018 weiter fort DGAP-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Nabaltec AG setzt Wachstumskurs zum Jahresauftakt 2018 weiter fort 24.05.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nabaltec AG setzt Wachstumskurs zum Jahresauftakt 2018 weiter fort * Umsatzrekord im ersten Quartal 2018: 3,7 % Anstieg auf 45,2 Mio. Euro * EBIT liegt nach drei Monaten bei 4,3 Mio. Euro nach 4,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum * EBIT-Marge beträgt 10,0 % (in Relation zur Gesamtleistung) Schwandorf, 24. Mai 2018 - Die Nabaltec AG hat heute ihren Quartalsbericht 1/2018 veröffentlicht und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2018 mit 45,2 Mio. Euro und einem Plus von 3,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut einen Umsatzrekord. Das operative Ergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei 4,3 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 10,0 % (in Relation zur Gesamtleistung). Das EBITDA betrug im ersten Quartal 7,3 Mio. Euro nach 6,8 Mio. Euro im Vorjahr (+ 7,4 %). "Wir haben das erste Quartal 2018 als erfolgreichen Jahresauftakt für die Branche und uns wahrgenommen - die Markttreiber sind intakt und kundenseitig erhalten wir positive Signale für die zukünftige Entwicklung. Unsere Finanzkennzahlen sprechen für sich", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. Im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" wurde ein Umsatz von 29,3 Mio. Euro nach 29,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+1,0 %) erzielt. Das Produktsegment "Spezialoxide" erreichte bei einem Plus von 8,9 % ein Umsatzniveau von 15,9 Mio. Euro nach 14,6 Mio. Euro im Vorjahr. "Trotz eines guten Starts in das Jahr 2018 sprechen wir von einem Übergangsjahr, denn die Wiederaufnahme der Produktion unserer US-Tochter Nashtec wird sich vor allem in der Anfahrphase, d. h. im zweiten und dritten Quartal 2018, dämpfend auf unsere Marge auswirken", berichtet Günther Spitzer, Finanzvorstand der Nabaltec AG. Die Nabaltec AG bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2018 und erwartet ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Beim operativen Ergebnis (EBIT) rechnet das Unternehmen mit einer Marge im oberen einstelligen Prozentbereich. Ergebnisdämpfend wird sich die Anfahrphase der US-Tochter Nashtec im Übergangsjahr 2018 auswirken. Hinweis: Der Quartalsbericht 1/2018 der Nabaltec AG steht ab dem 24. Mai 2018 unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations, zum Download zur Verfügung. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Heidi Wiendl-Schneller Nabaltec AG Telefon: 09431 53-202 Fax: 09431 53-260 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair/Vera Müller Telefon: 089 8896906-14 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: nabaltec@better-orange.de 24.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nabaltec AG Alustraße 50-52 92421 Schwandorf Deutschland Telefon: +49 9431 53-0 Fax: +49 9431 53-260 E-Mail: info@nabaltec.de Internet: www.nabaltec.de ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99 WKN: A0KPPR, A1EWL9 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689117 24.05.2018

ISIN DE000A0KPPR7 DE000A1EWL99

AXC0125 2018-05-24/10:00