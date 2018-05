24.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Aviva (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In einem Kommentar schreibt Ed Wiltshire, Portfoliomanager, Emerging Market and Asia Pacific Equities bei Aviva Investors, über Trump und Kim:"In jenen Momenten der letzten 18 Monate, als Präsident Donald Trump und Nordkoreas Anführer Kim Jong-Un ein Pokerspiel mit hohen Einsätzen und drohenden Atomraketen veranstalteten, schien die Idee eines Gipfeltreffens zwischen diesen angeblich irrationalen und unberechenbaren Führern in weiter Ferne.Geplant ist ein solches Gipfeltreffen in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...