Die Investmentbank Equinet hat Adler Real Estate nach dem Rückkauf einer Anleihe von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,10 auf 18,00 Euro angehoben. Mit diesem Schritt reduziere die Immobiliengesellschaft die Zinszahlungen und erhöhe den Betriebsgewinn (FFO), schrieb Analystin Katharina Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begrüße, dass das Unternehmen die Finanzierung optimiere. Die Aktie werde noch immer mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern gehandelt. Dies sei jedoch nach den Fortschritten in den vergangenen Jahren nicht mehr gerechtfertigt./bek/ck

Datum der Analyse: 24.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005008007

AXC0134 2018-05-24/10:22