Semantische Suchanwendung zur intelligenten Aufbereitung medizinischer Texte

Mindbreeze stellt das Medical Cockpit vor. Eine intelligente Lösung zur semantischen Analyse und zum vernetzten Durchsuchen medizinischer Daten.

Mit dem Medical Cockpit können Informationen aus jeglichen strukturierten und unstrukturierten medizinischen Dokumenten wie Arztbriefen, Befunden, Labor- oder OP-Berichten für medizinisches Personal entsprechend gefiltert und aufbereitet werden.

Den Mitarbeitern wird dadurch rasch, fachspezifisch und basierend auf individuellen Zugriffsrechten ein Überblick zum aktuellen Patienten ermöglicht und durch die Extraktion von Diagnosen, Symptomen und Medikamenten aus den vielen verschiedenen Dokumenten, enorm viel Zeit erspart.

"Ein Werkzeug, das in der Lage ist benötigte Informationen zu sammeln, zu analysieren und personalisiert bereitzustellen, bedeutet in dieser Branche gesteigerte Qualität in der Behandlung sowie eine enorme Erleichterung für das medizinische Personal. Unser Medical Cockpit ermöglicht eine rasche und umfassende Sicht auf alle Patientendaten und extrahiert wichtige Schlüsselinformationen, wie Diagnosen, Symptome und Medikamente aus Texten", erklärt Dr.med. Adolf Sonnleitner, verantwortlich für den Bereich Healthcare bei Mindbreeze.

Das Medical Cockpit wird bereits von mehreren Krankenhäusern im deutschsprachigen Raum eingesetzt.

Medical Cockpit

Durch die semantische Verknüpfung von Leistungskatalogen, Diagnosekatalogen, Synonym-und Jargon-Listen kann medizinischer Wortschatz und Syntax verstanden werden und so bestimmte Muster in Befunden, Krankheiten und Medikation zielsicher erkannt werden. Anwender können je nach Fach und Berufsgruppe (Arzt, Pflege, Therapeut) eine Zusammenstellung der aktuell notwendigen Information abrufen wie beispielsweise alle fachspezifischen Informationen zu einem Patienten und so einen raschen Überblick auch bei umfangreichen Fällen erhalten.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Die Mindbreeze Insight Engine versteht Informationen und ermöglicht eine konsolidierte Sicht auf das Unternehmenswissen unabhängig davon, wo (Datenquellen) und wie (strukturiert, unstrukturiert) dieses gespeichert ist. Durch ein globales Netzwerk von Partnern deckt Mindbreeze alle Zeitzonen ab.

