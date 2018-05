Bereits Mitte April hatte Chevron Australia die Pläne für den Ausbau des Offshore-Projekts und der Gasraffinerie auf der Barrow-Insel bekannt gegeben. Nun wurde bekannt, dass dafür der Rahmenvertrag mit der Amec Foster Wheeler-Tochter Wood erweitert wurde.

Das auf 5,1 Mrd. Australische Dollar taxierte Projekt beinhaltet elf neue Förderstellen, von denen sich sieben im Gorgon-Feld und vier im Janz-Io-Feld befinden. Mit den Bohrungen soll in 2019 begonnen werden.

Das Gorgon-Projekt, in das der Energiekonzern gemeinsam mit Partnern bereits 69 Mrd. Aus-$ investiert hat, soll künftig bis zu 15,6 Mio. Tonnen LNG pro Jahr liefern. Die drei auf Barrow Island installierten LNG-Trains sind seit Frühjahr 2016 in Betrieb. Chevron hat einen Anteil von 47 % an dem Projekt, Exxon Mobil und Shell besitzen jeweil 25 %.

