Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Finanzchef Carlo Crosetto habe sich optimistisch gezeigt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Beteiligung Homag dürfte in den kommenden Jahren stark wachsen. Interessanterweise habe der Manager den Konkurrenten Eisenmann in puncto Preiswettbewerb nicht erwähnt. Dies habe er auf einer Konferenz im Dezember noch getan./bek/ck Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-05-24/11:05

ISIN: DE0005565204