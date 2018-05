Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach neuen mittelfristigen Zielen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 16,40 Euro belassen. Diese berücksichtigten die geplante Fusion in den USA der Tochter T-Mobile US mit Sprint nicht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch sein Bewertungsmodell für die Deutsche Telekom beinhalte diese bislang nicht. Gegenwärtig sei schwer abzuschätzen, wie groß die Chancen für eine kartellrechtliche Freigabe der Fusion sind./bek/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-05-24/11:06

ISIN: DE0005557508