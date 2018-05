CTS Eventim-Calls mit 56%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "IdeasDaily" veröffentlichten Analyse brach der Kurs der CTS Eventim-Aktie (ISIN: DE0005470306) nach Zahlen nach oben hin aus. Hier die Analyse:

"Die Aktie des im MDAX notierten Ticketvermarkters CTS Eventim weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte das Papier im Februar ein Rekordhoch bei 43,28 EUR verzeichnen können. Die dort gestartete dreiwellige Abwärtskorrektur führte die Notierung zurück bis auf im März gesehene 35,94 EUR. Seither bewegt sich der Kurs wieder in einem Aufwärtstrend. Im gestrigen Handel formte sich in Reaktion auf die vorgelegten Geschäftszahlen eine lange bullishe Tageskerze, mit der eine kurzfristige Konsolidierung auf dem Support der 200-Tage-Linie beendet wurde. Die Aktie markierte begleitet von hohem Handelsvolumen ein 10-Wochen-Hoch und befindet sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Kurzfristig würde ein Rücksetzer an der erreichten Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals nicht überraschen. Solange die Supportzone bei 38,02-39,30 EUR hält, bestehen gute Aussichten auf weitere Kursavancen in Richtung 41,76 EUR und 43,28 EUR. Darüber befinden sich mögliche Ausdehnungsziele bei 44,50/45,27 EUR und 46,08 EUR. Unterhalb von 38,02 EUR würde das bullishe Bias negiert und es müssten weitere Abgaben in Richtung 37,22 EUR und 35,94 EUR eingeplant werden. Das langfristige Chartbild würde sich erst unter 34,67 EUR signifikant eintrüben."

Kann die CTS Eventim-Aktie wieder ihr Allzeithoch bei 43,28 Euro ins Visier nehmen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 42 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die CTS Eventim-Aktie mit Basispreis bei 42 Euro, Bewertungstag 21.9.18, BV 0,1, ISIN: DE000CV2JYK6, wurde beim Aktienkurs von 41,18 Euro mit 0,22 - 0,23 Euro gehandelt.

Kann sich der Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats auf 43,28 Euro erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,269 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die CTS Eventim-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,269 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000DD8PR56, wurde beim Aktienkurs von 41,18 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg der CTS Eventim-Aktie auf 43,28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,50 Euro (+56 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von CTS Eventim-Aktien oder von Hebelprodukten auf CTS Eventim-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de