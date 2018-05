Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach der Jahreshauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der vom Spezialpumpenhersteller in diesem Jahr angepeilte Umsatz von 640 bis 660 Millionen Euro bei einer operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) von 14 bis 16 Prozent lasse Raum für weitere positive Überraschungen, schrieb Analyst Veysel Taze in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-05-24/11:12

ISIN: DE0006916604