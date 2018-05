Unterföhring (ots) - 24. Mai 2018. Starke Quote für relevante Themen: Am SAT.1-Thementag "Ein Land, zwei Welten - So ungleich ist Deutschland" punktete die Start-Folge des sozialen Tausch-Experiments "Plötzlich arm, plötzlich reich" mit sehr guten 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Anschluss erzielten die Reportagen "In der Schuldenfalle" und "Wir sind arm - Vanessa zieht nach Berlin Marzahn" in derselben Zielgruppe 9,4 Prozent und 9,2 Prozent Marktanteil.



Nächsten Mittwoch findet der zweite der insgesamt vier Thementage statt. Für die Fortsetzung des Tauschexperiments "Plötzlich arm, plötzlich reich" zieht Familie Gekeler aus Reutlingen aus ihrer Designer-Villa in die Zwei-Zimmer-Wohnung der Kittler/Klugs in Wiesbaden. Mehr Informationen zur Sendung und den kommenden Folgen finden Sie auf unserer Presselounge: http://presse.sat1.de/PAPR



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 24.05.2018 (vorläufig gewichtet)



