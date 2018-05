Die Aareal Bank hatte Hauptversammlung und zahlte eine üppige Dividende von 2,50 Euro, nach 2 Euro im Vorjahr. Heute erfolgte der entsprechende Abschlag auf den Kurs. Daher notiert der Titel deutlich leichter. Ein Grund zur Panik besteht also nicht, vielmehr ist der Immobilienfinanzierer auch in 2018 auf Kurs. Die Aktie (540811) sollte davon mittelfristig profitieren, aber auch ein Einstiegsversuch via Discounter (DM3HET) ist eine spannende Anlageidee ...

