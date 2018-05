IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, gibt heute seine Teilnahme an der Money 20/20 Europe 2018 bekannt, der größten Messe für Zahlungsverkehr und Fintech in der Region. Sie findet vom 4. bis 6. Juni 2018 in Amsterdam statt.

IDEMIA steht für Augmented Identity in einer vernetzten Welt, in der die Sicherheit der Identität gerade bei Finanztransaktionen unverzichtbar geworden ist. IDEMIA garantiert sichere, authentifizierte und überprüfbare Transaktionen für Kunden aus den Bereichen Financial, Telecom, Identity, Public Security und IoT.

"Transact", "Identify" und "Pay" auf der Money 20/20 Europe lädt IDEMIA Sie ein, in speziellen Demonstrationsbereichen zu erleben, wie das Unternehmen mit seinen innovativen Lösungen die Art und Weise, in der wir Transaktionen durchführen, Identitäten bestätigen und zahlen, neu erfindet.

IDEMIA wird auf seinem Stand eine Vielzahl von Innovationen präsentieren, wie z. B.:

Open Banking und Strong Customer Authentication

3D-Gesichtserkennung und Zahlung

Fernzahlungen und kontaktlose Zahlungen

Digitales Kunden-Onboarding und "Know Your Customer"-Lösungen für Finanzinstitute

IDEMIA's nächste Generation von Zahlungskarten (F.CODE, BLINK, MOTION CODE TM

Chancen im Kontext der neuen PSD2-Regulierungen

Berührungslose biometrische Datenerfassung und Datenabgleich mit einer einzigen Handbewegung ("Morpho Wave")... und vieles mehr.

"Verbraucher nutzen zunehmend neue Wege, um Finanztransaktionen durchzuführen, die ein besseres Benutzererlebnis bieten und Komfort und Sicherheit miteinander verbinden beides ist in der DNA von IDEMIA enthalten. IDEMIA ist führend bei biometrischen Lösungen und präsentiert auf der Money 20/20 Europe 2018, wie das Unternehmen die digitale Transformation seiner Kunden in einer vernetzten Welt unterstützt und dabei die Sicherheit stets in den Vordergrund stellt", sagte Pierre Barrial, Executive Vice-President for Financial Institutions Activities bei IDEMIA.

Wenn Sie die Welt der Augmented Identity entdecken möchten,

freuen sich die Referenten und Präsentatoren von IDEMIA auf Ihren Besuch!

Bereiten Sie Ihren Besuch auf unserer speziellen Website vor: http://money2020europe.idemia.com/

Besuchen Sie unseren Stand am Standplatz E50

Besuchen Sie auch unsere Podiumsdiskussion am Dienstag, dem 5. Juni,

mit Nathalie Oestmann, SVP Innovation, Strategy and Marketing der FI BU zum Thema

"Breaking the compromise between security convenience"

12.10-12.50 Uhr, Track Room 1

Sie erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 200,- Euro, wenn Sie den Code "IDEMIA200" an der Kasse eingeben.

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.idemia.com. Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter.

