Die Commerzbank hat die Einstufung für Siemens nach jüngsten Aussagen vom Konkurrenten General Electric (GE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Amerikaner hätten nur geringes Vertrauen in die Dividende und die Entwicklung ihres Energie-Geschäfts signalisiert, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem der zweite Punkt sei für Siemens relevant. Allerdings dürfte der Druck im Energie- und Gasmarkt bereits im Sentiment für Siemens berücksichtigt sein./ajx/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-05-24/11:29

ISIN: DE0007236101