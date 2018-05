uhr.de AG: mit Wechsel im Aufsichtsrat DGAP-News: uhr.de AG / Schlagwort(e): Personalie uhr.de AG: mit Wechsel im Aufsichtsrat 24.05.2018 / 11:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. / Aktiengesellschaft UHR.DE AG mit Wechsel im Aufsichtsrat Die ordentliche Hauptversammlung der UHR.DE AG, wählte am 22.05.2018 zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat und stellt somit erfolgreich die Weichen für die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft. Der neue Aufsichtsrat ist nun mit Jens Weiland als Vorsitzender, Martin Hinteregger und Michael Margolis besetzt. Jens Weiland aus Berlin, als selbstständig niedergelassener Rechtsanwalt tätig, bleibt Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft. Weiland verfügt als Rechtsanwalt mit den Tätigkeitsschwerpunkten Zivil- und Wirtschaftsrecht über hinreichende Erfahrungen und ist in Europa bestens vernetzt. Als Rechtsanwalt war und ist er bei entsprechenden Unternehmen tätig und federführend bei deren Umgestaltungen, Sanierungen und Neuausrichtungen beteiligt. Martin Hinteregger aus Österreich, selbstständiger Unternehmer und Investor, folgt als Aufsichtsratsmitglied auf Uwe Oesterreich, der sein Amt mit der Beendigung dieser Hauptversammlung niederlegte. Hinteregger verfügt insbesondere über eine ausgezeichnete Expertise mit Fokus auf Kapitalmarkt-Geschäfte, profunde Erfahrungen aus 20 Jahren Investment Banking und weltweiten Börsengängen. Als Manager der international tätigen Gesellschaft "Erste Group", zeichnete er für rund 100 Kapitalmarkt- und M&A Transaktionen, mit einem Volumen von rund 25 Mrd. Euro, verantwortlich. Michael Margolis aus den USA, selbstständiger Unternehmer in der Uhrenbranche, folgt als Aufsichtsratsmitglied auf Jana Pursche, die ihr Amt mit der Beendigung dieser Hauptversammlung niederlegte. Margolis verfügt insbesondere über High-Tech Hintergrundwissen in der Uhren-Branche, passionierte Verkaufsfähigkeiten im Online-Geschäft und langjährige Managementerfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, international operierender Unternehmen der Uhrenindustrie. Somit ist der Aufsichtsrat der UHR.DE AG durch kompetente Mitglieder besetzt, welche den Vorstand bei der Umsetzung künftiger Pläne in all ihren Herausforderungen, unterstützen. Gleichzeitig danken wir den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder, Uwe Oesterreich und Jana Pursche, für Ihre geleistete Arbeit in der bisherigen Amtszeit und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Die UHR.DE AG platziert sich nachhaltig im E-Commerce mit Uhren, Schmuck und Lifestyle-Produkten. Mit dem zukünftigen Fokus auf neue Technologien, leisten wir einen Beitrag zur Minderung des Verkaufs von gefälschten Uhren. Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: http://www.uhr-ag.com UHR.DE AG, Coswiger Str. 12, 39261 Zerbst / Anhalt Wertpapier-Kenn-Nummer: A14KN4 | ISIN: DE000A14KN47 24.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: uhr.de AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Deutschland Telefon: +49 355 28890431 E-Mail: info@uhr.de Internet: www.uhr.de ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689199 24.05.2018

