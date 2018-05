Donald Trump will Importzölle auf Automobile prüfen lassen. Für die deutschen Premiumhersteller sind das keine guten Nachrichten und entsprechend schwach präsentieren sich am Donnerstag die Kurse von BMW, Daimler und VW. Dass sich der DAX trotzdem im Dunstkreis der 13.000-Punkte-Marke aufhält, liegt an den Schwergewichten im deutschen Leitindex: BASF, SAP und Bayer.

