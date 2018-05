Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach den vom Institut beschlossenen Einschnitten im Aktiengeschäft auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Er begrüße die Schritte, aber Zweifel an der erfolgreichen Umsetzung seien aufgrund der häufigen Zielverfehlungen in der Vergangenheit angebracht, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-05-24/11:49

ISIN: DE0005140008